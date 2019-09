Mediaworld taglia l'IVA: sconti su PS4, PlayStation Plus e pure Nintendo Switch Lite!

Mediaworld ha deciso di chiudere la settimana in bellezza lanciando la nuova promozione No IVA 22%. Per tutta la giornata di oggi 28 settembre e domani 29 settembre, la nota catena sconta l'IVA su gran parte dei prodotti presenti nel suo catalogo, tra i quali sono ovviamente compresi anche videogiochi e console.

Ciò significa che è possibile fare degli ottimi affari su un'ampia tipologia di prodotti. Ad esempio, PlayStation 4 1TB con Uncharted 4, Horizon Zero Dawn e The Last of Us Remastered può essere acquistata a 245,08 euro, mentre PlayStation 4 Pro 1TB con Fortnite a soli 310,65 euro. L'abbonamento annuale a PlayStation Plus è invece scontato a 40,97 euro.

Nintendo Switch è in vendita a 269,67 euro, ma la cosa davvero degna di nota è che è stata scontata pure Nintendo Switch Lite, che è arrivata sul mercato poco più di una settimana fa! La nuova portatile di Nintendo è offerta a soli 180,31 euro, anziché 219,99 euro. Xbox One X con Gears 5 è invece scontata a 368,03 euro.

Tra i giochi in saldo figurano Crash Team Racing: Nitro-Fueled a 30,31 euro, Red Dead Redemption 2 a 32,77 euro, PES 2020 a 57,36 euro, Marvel's Spider-Man a 32,77 euro, Monster Hunter World Iceborne Steelbook Edition a 49,17 euro e tanti altri. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla promozione sul sito ufficiale di Mediaworld.