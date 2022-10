MediaWorld taglia l'IVA nel weekend, anche su componenti e accessori PC Gaming

MediaWorld anima il weekend con un'altra delle sue promozioni NO IVA, in cui offre uno sconto del 18,04% (scorporo dell'IVA al 22%) su una vasta selezione di prodotti. Un'occasione ghiotta anche e soprattutto per i PC gamer, che possono approfittare di un taglio di prezzo su un vasto assortimento di componenti e accessori per la propria macchina.

Processori, schede video, schede madri, case, memorie RAM, alimentatori, Hard Disk e SSD, ma anche monitor, mouse, tastiere, volanti e speaker. Sono moltissimi i prodotti in offerta, adatti a tutte le tasche e ad ogni esigenze. Potete consultarli sul sito ufficiale di Mediaworld oppure approfittando dei link diretti riportati in basso, tenendo presente che la promozione NO IVA sarà attiva fino a domenica 23 ottobre. Se adocchiate qualcosa di vostro interesse, approfittatene il prima possibile.

Weekend NO IVA MediaWorld

Il weekend NO IVA include sconti anche su telefonia, TV e Home Cinema, grandi e piccoli elettrodomestici., tuttavia, è altrettanto vasta: non sono inclusi prodotti già partecipanti alle promozioni, tutte le console, i dispositivi Apple, i Tablet Samsung, le Entertainment Card e molti altri oggetti opportunamente riportati nel regolamento completo della promozione