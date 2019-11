Mediaworld taglia i prezzi per il Black Friday: sconti su tutte le console dal 28 novembre

Facciamo neri i prezzi è lo slogan scelto da Mediaworld per il Black Friday 2019: il "Venerdì Nero" della celebre catena inizia oggi (giovedì 28 novembre) online e nei negozi e proseguirà fino a lunedì 2 dicembre compreso. Tra i tanti, segnaliamo sconti su tutte le console come PS4, PS4 PRO, Nintendo Switch, Xbox One X e One S.

Ad esempio Nintendo Switch Lite (nuovo modello 2019) con Joy-Con Rosso e Blu Neon o Joy-Con Grigi costa 289 euro mentre PlayStation 4 PRO 1 TB Gamma con voucher Fortnite ha un prezzo di 299 euro. PlayStation 4 Slim 1TB con FIFA 20 costa invece 249 euro, ancora più conveniente il bundle PS4 Slim 500 GB con Crash Team Racing Nitro Fueled venduto a 199,99 euro.

Stesso prezzo (199.99 euro) per il pacchetto PS4 Slim 500 GB e Voucher Fortnite, così come per il bundle Xbox One S 1 Terabyte con due controller. Xbox One S All Digital Edition con tre giochi (Voucher Fortnite, Sea of Thieves e Minecraft Xbox Edition) costa 129.99 euro, il prezzo più basso di sempre mai registrato per la console Microsoft.

E ancora, PS4 PRO 1TB con FIFA 20 costa 329.99 euro, stesso prezzo per PS4 PRO con due controller DualShock 4 ma senza giochi in bundle. Bastano 199.99 euro per portarsi a casa il pacchetto Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order mentre Xbox One X con il gioco Respawn costa 349 euro. Infine segnaliamo PS4 Slim 1TB con FIFA 20 o Call of Duty Modern Warfare a 249,99 euro.