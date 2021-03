Mediaworld Tech is Pink: il nuovo volantino di marzo è tutto in rosa

Con il nuovo volantino di marzo Mediaworld celebra il "lato rosa della tecnologia" proponendo nuovi sconti e offerte su tantissimi prodotti tra i quali troviamo anche videogiochi e console, in promozione da oggi e fino al 14 marzo.

Tra le offerte del nuovo volantino Mediaworld di marzo 2021 troviamo Game & Watch Super Mario Bros a 39.99 euro e Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons a 249 euro, prezzo valido per le colorazioni turchese, grigio, corallo e giallo. Una bella occasione per portarsi a casa la console portatile Nintendo insieme ad uno dei giochi più venduti e amati degli ultimi anni, vero e proprio fenomeno di costume capace di conquistare milioni di giocatori in pochi mesi.

Sconti anche sui giochi per Nintendo Switch: Just Dance 2021 costa 39.99 euro mentre 51 Worldwide Games è in offerta a 29.99 euro, infine Ring Fit Adventure costa 79,99 euro. In offerta anche i Joy-Con a 69.99 euro, varie le colorazioni disponibili tra cui Rosso/Blu Neon, Blu/Giallo, Viola/Arancione e Rosa/Verde Neon.

Tutte le offerte indicate sono valide fino al 14 marzo, il volantino presenta anche sconti su computer, smartphone, tablet, fotocamere, TV e home cinema, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la bellezza e la cura della persona, mobilità elettrica e tantissimi altri articoli.