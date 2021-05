MediaWorld: tornano i saldi Solo per il Weekend dedicati ai PC gamer

Puntuale come ogni fine settimana, MediaWorld ha lanciato i Saldi Solo per il Weekend, tra i quali figurano delle ottime occasioni per tutti i PC gamer o per coloro che vogliono diventarlo.

A questo giro, la maggior parte degli sconti sono dedicati ai monitor. Ce ne sono ben tre della Philips in offerta: il 325E1C a 259,99 euro (WLED 32'', risoluzione qHD 2560x1440 pixel, luminosità 250 cd/m², tempo di risposta 4ms); il 328E1CA a 349 euro (WLED 31,5'', risoluzione 4K 3840x2160 pixel, 250 cd/m², tempo di risposta 4 ms; il 326M6VJRMB a 499 euro (WLED 31,5'', risoluzione: 4K 3840x2160 pixel, 400 cd/m², tempo di risposta 4 ms. A questi si aggiunge il monitor AOC G2790PX da 279 euro (WLED 27'', risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, 400 cd/m², tempo di risposta: 1 ms).

La selezione è completata dal mouse da gaming Asus ROG Strix Carry a 65,99 euro, con sistema di puntamento ottico LED, collegamento wireless, 6 pulsanti e una risoluzione di 7200dpi. Potete consultare gli sconti Solo per il Weekend dirigendovi sul sito ufficiale di MediaWorld: avete tempo fino alle 23:59 di domani 30 maggio per approfittarne!