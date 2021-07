MediaWorld Offerte: nuovi sconti Solo per il Weekend sul PC Gaming

Torna anche questo fine settimana la promozione Solo per il Weekend di MediaWorld, che offre un serie di offerte a tempo limitato indirizzate ai PC gamer oppure a coloro che intendono diventarle. Scopriamo assieme i prodotti in sconto.

Sono due le macchine da gioco in offerta. Il PC desktop HP OMEN GT13 può essere acquistato a 2189 euro (anziché 2499 euro) e offre un processore Intel Core I7-10700F 2,9 GHz, un HDD da 1 TB, un SSD da 256 GB, una memoria RAM da 16 GB e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8 GB. Il notebook ASUR ROG Zephyrus G14 da 1899 euro (invece di 1999 euro) presenta invece un processore AMD 4900HS 3 GHz, un SSD da 512 GB, RAM da 16 GB, un display LED Full HD 14" e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q 6 GB.

A coloro che sono già muniti di un PC da gaming è indirizzato il monitor WLED da 31,5" Philips 328E1CA, proposto a 379 euro invece d 389 euro. Presenta una risoluzione 4K, una luminosità di 250 cd/m² e un tempo di risposta pari a 4 ms. Segnaliamo, infine, l'headset HP OMEN Mindframe Prime da 117,99 euro (anziché 169,99 euro), con audio virtual surround 7.1, raffreddamento attivo dei padiglioni auricolari, cuscinetti auricolari più grandi in tessuto traspirante e antiumidità, regolazione del volume sulla cuffia, personalizzazione led RGB e microfono regolabile con funzione ENC (cancellazione del rumore).

Gli sconti Solo per il Weekend di MediaWorld sono attivi solo online e per un periodo limitato, che termina alle 23:59 di domani 18 luglio. I prodotti più costosi sono finanziabili a tasso zero, ma per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare questa pagina.