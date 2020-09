Da Mediaworld tornano gli XDays con sconti su PC gaming e giochi

Dal 3 al 13 settembre tornano (solo online) gli XDays da Mediaworld, con tanti prodotti in offerta e spedizione standard gratis su tutti gli ordini. Tra gli articoli in promozione troviamo anche PC Gaming, accessori e giochi per console.

Oltre a PC Gaming delle migliori marche e monitor vi segnaliamo una selezione di giochi a prezzo scontato, a partire da The Outer Worlds proposto a 30.99 euro, F1 20 Seventy Edition a 49.99 euro (nei formati Xbox One e PS4), WWE 2K20 a 25.99 euro e Red Dead Redemption 2 a 35,99 euro. Si continua con Sid Meier's Civilization VI per PS4 a 29.99 euro e NBA 2K20 a 20.99 euro, F1 2020 Deluxe Schumacher Edition a 59.99 euro (nei formati PlayStation 4 e Xbox One), Borderlands 3 a 20.99 euro e e infine il volante Hori Racing Wheel Apex a 89,99 euro.

Gli XDays di Mediaworld sono validi solamente online, avete tempo fino al 13 settembre per approfittare delle nuove offerte. Se volete essere sempre aggiornati sulle offerte e sui nuovi volantini delle grandi catene di informatica ed elettronica vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, sedie gaming, GPU e tanto altro ancora.