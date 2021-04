Mediaworld volantino: il meglio degli accessori PC Gaming, PS4, Switch e Xbox

Ultimi giorni di validità per il volantino Mediaworld Il meglio degli accessori, tra le proposte disponibili online troviamo anche sconti e offerte su controller, cuffie, sedie gaming e tantissimi altri prodotti per PC e tutte le principali console come PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox.

Il controller Nacon Pad Revolution 3 costa 79.99 euro nell'esclusiva versione rossa disponibile solo da Mediaworld, i joypad Super Mario o Animal Crossing di PowerA hanno un prezzo di 24.99 euro mentre i Joy-Con costano 63,99 euro, prezzo valido per le varianti Verde Neon e Rosa Neon, Arancione e Viola e Rosso Neon e Azzurro Neon. I singoli Joy-Con Azzurro Neon o Rosso Neon costano invece 31,99 euro l'uno (invece di 39.99 euro), calo di prezzo anche per il Nintendo Switch PRO Controller a 55.99 euro invece di 69,99 euro.

Sconti anche su cuffie delle migliori marche, volanti con pedaliera, sedie gaming, zaini, borse e custodia per il trasporto di console e notebook, tastiere e mouse da gaming. Tutte le offerte sono valide fino al 4 aprile, avete dunque ancora pochi giorni per approfittare delle occasioni proposte dalla catena, potete consultare online il volantino Il meglio degli accessori con sconti anche su accessori per PC office, desktop e portatili, televisori, smartphone e tablet.