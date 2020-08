Mediaworld Volantino Back to School: sconti su PC gaming e accessori

Anche Mediaworld si prepara a salutare la bella stagione con tante nuove offerte sui propri prodotti. Quest'oggi è stato lanciato il nuovo volantino Back to School, che include anche una serie di sconti su PC da gaming, monitor e accessori. Scopriamole nel dettaglio.

Cominciamo col segnalarvi i PC da gaming in offerta, ossia l'HP Pavilion Gaming 15-DK0061NL a 749 euro (invece di 999 euro), l'Acer Nitro 5 a 1299 euro (anziché 1499 euro) e l'MSI MAG Codex 5 10-034IT a 1799 euro (al posto di 2099 euro). Tra gli accessori riportiamo l'headset HP Omen a 46,99 euro, il mouse Trust GXT 105 Izza Illuminated a 12,99 euro, lo zaino HP Omen 17,3" nero a 37,99 euro, il volante da corsa Logitech G923 (compatibile anche con PlayStation 4) a 399 euro. Degno di nota anche il monitor Acer Nitro VG270BMIIX Full HD a 139,99 euro.

Potete consultare il nuovo Volantino Back to School a questo indirizzo. Le offerte saranno attive fino al 30 agosto sul sito ufficiale di Mediaworld e in tutti i punti vendita dislocati sul territorio, dove potete anche informarvi sulle modalità di attivazione del finanziamento a tasso zero offerto dalla catena.