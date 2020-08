Mediaworld volantino Back to School: sconti PS4 e accessori in offerta

Si avvicina il rientro sui banchi di scuola e anche Mediaworld vuole rendere più divertente (e conveniente) questa occasione grazie alle nuove offerte del volantino Back to School, valide da oggi e fino al 9 settembre.

La categoria "Console e Mobilità Elettrica" presenta varie offerte di discreto interesse, tra queste segnaliamo PlayStation Slim 500 GB White con abbonamento 3 mesi PS Plus a 299.99 euro e PS4 Slim 500 GB Jet Black con abbonamento tre mesi PlayStation Plus a 299,99 euro. E ancora, controller Wired per PC e Xbox One a 44.99 euro, cuffie Gold Wireless Sony a 69.99 euro e cuffie Gold Wireless Sony con Voucher Fortnite a 69,99 euro.

Non ci sono invece giochi in offerta e le promozioni riguardano solamente PlayStation 4 Slim e accessori come controller Xbox e cuffie wireless. Potete accedere al volantino Mediaworld Back to School tramite il link che trovate in calce alla notizia, per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte e sui nuovi volantino delle grandi catene vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, sedie gaming, schede video, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanto altro ancora.