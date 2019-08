Mediaworld volantino, nuove offerte console e videogiochi fino al 21 agosto

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato in anteprima le nuove offerte del volantino Mediaworld di agosto, oggi gli sconti sono finalmente entrati in vigore con una serie di promozioni che andranno avanti fino al 21 agosto.

Come parte della promozione Bye Bye Rate (compri ora e inizi a pagare a gennaio 2020) troviamo Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop a 319 euro, PS4 Slim 1 TB con tre giochi (The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Horizon Zero Dawn) a 299 euro, MSI Infinite S 8RB a 799 euro, il monitor MSI Optix MPG27CQ a 399 euro, PS4 PRO con Fortnite a 369 euro.

Da segnalare anche GTA V a 19.99 euro, Super Mario Maker 2 a 49.99 euro, Team Sonic Racing a 24.99 euro e una serie di giochi Electronic Arts a 9.99 euro, tra cui Titanfall 2, EA Sports UFC 2, Burnout Paradise Remastered e Plants vs Zombies Garden Warfare 2.

Nota Bene: questa notizia non può essere considerato un contenuto sponsorizzato, visto che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".