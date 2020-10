Mediaworld volantino, le nuove offerte di ottobre su console e videogiochi

E' online il nuovo volantino Mediaworld di ottobre denominato Alta Definizione da Paura, che presenta sconti anche su console e videogiochi, vediamo insieme le nuove offerte.

Da segnalare i preordini a prezzo scontato, Cyberpunk 2077 può essere prenotato al prezzo di 62.99 euro mentre RPG Maker MV costa 44.99 euro, sconti anche su giochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch con Anthem venduto a 12.99 euro, NBA 2K20 a 21.99 euro, Death Strading a 39.99 euro e Dragon Ball Z Kakarot a 42,99 euro. E ancora, Animal Crossing New Horizons a 48.99 euro e Paper Mario The Origami King a 49.99 euro, oltre a The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 30,99 euro.

Sul fronte console troviamo PS4 500 GB in bundle con FIFA 21 a 289.99 euro, la versione PlayStation 4 del gioco di calcio Electronic Arts è in promozione a 65.99 euro invece di 69.99 euro mentre la Legacy Edition per Nintendo Switch costa 45,99 euro.

