Mediaworld volantino: offerte Nintendo Switch Lite e sconti su FIFA 21

Mediaworld lancia il nuovo volantino Guarda che Definizione dedicato ai prodotti per l'home entertainment, tra cui videogiochi e console. Le promozioni sono valide fino al 31 gennaio, ecco le offerte più interessanti del momento.

Da segnalare ad esempio FIFA 21 per PS4 a 39.99 euro (con upgrade gratis alla versione PlayStation 5), stesso prezzo per la versione Xbox One e la Legacy Edition per Nintendo Switch.

Interessante anche la promozione dedicata a Nintendo Switch Lite, la console costa 249 euro in bundle con un gioco a scelta tra Pokemon Spada e Scudo, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Paper Mario The Origami King o The Legend of Zelda Link's Awakening, offerta valida per le colorazioni giallo, turchese, grigio e corallo.

Infine, sono in offerta anche i Controller Wireless xTreme per PlayStation 4 nelle colorazioni nero o blu a 29.99 euro l'uno. Potete vedere tutte le promozioni Guarda che Definizione sul sito di Mediaworld, avete tempo fino al 31 gennaio per approfittarne.

