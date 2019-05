Mediaworld Volantino: PS4 Offerta, Nintendo Switch e giochi a sconto

Mediaworld lancia il nuovo Volantino Tasso Zero Abissale, valido dal 20 al 30 maggio, con tantissime offerte anche su videogiochi e console, tra cui PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Segnaliamo ad esempio Nintendo Switch a 299 euro, PS4 500 GB con Minecraft a 269 euro, abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 49.99 euro FIFA 19, Anthem e Battlefield V a 29.99 euro ciascuno, Super Mario Odyssey e New Super Mario Bros U Deluxe a 49.99 euro l'uno e tanti altri ancora.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al volantino Mediaworld Tasso Zero Abissale, dove troverete tutte le offerte con relativi prezzi sempre aggiornati. Ricordiamo che le proposte segnalate sono valide fino al 30 maggio 2019. Ci teniamo a precisare che questa notizia non può essere considerata un contenuto sponsorizzato. Ci siamo limitati a segnalare un'offerta che riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono indicati da un apposito banner in cima alla notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".