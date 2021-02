Mediaworld volantino di San Valentino: online le nuove offerte Red Price

Mediaworld ha lanciato il nuovo volantino Red Price con le offerte di San Valentino valide dall'11 al 21 febbraio online e nei negozi. Tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi e accessori, ecco gli sconti da non perdere.

Iniziamo segnalando i giochi di Super Mario per Nintendo Switch a 49.99 euro l'uno, tra questi citiamo New Super Mario Bros U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario The Origami King, Super Mario Odyssey e Super Mario 3D All-Stars. Demon's Souls per PS5 costa 71.99 euro mentre The Last of Us 2 cala a 29.99 euro, Ghost of Tsushima è in offerta a 49.99 euro, calo di prezzo anche per eFootball PES 2021 Season Update in promozione al prezzo speciale di 19,99 euro.

In sconto anche accessori come cuffie, gamepad e tastiere gaming, oltre a monitor per PC, mentre non ci sono console in promozione. Le offerte Red Price di Mediaworld sono valide online e nei negozi della catena da oggi (giovedì 11 febbraio) e fino al 21 febbraio.

Una buona occasione per acquistare i regali di San Valentino ad un prezzo ridotto e per recuperare una serie di giochi di primo piano per Switch, PS4 e PlayStation 5 in offerta a prezzo scontato.