Mediaworld: volantino che spettacolo la tecnologia, le nuove offerte gaming di febbraio

Mediaworld lancia il nuovo volantino che spettacolo la tecnologia con tante offerte valide online e in negozio fino al 27 febbraio su tantissimi prodotti, tra questi anche PC Gaming, console e accessori, ecco le promo più interessanti del nuovo volantino Mediaworld di febbraio.

Iniziamo con il desktop HP PAVILION TG01-2136NL a 1.249 euro mentre il notebook gaming ACER NITRO 5 AN517-54-723J costa 1.599 euro, la sedia gaming OMEN BY HP CITADEL costa 249.99 euro, HP Notebook Victus 16-D0018NL è in offerta a 999 euro e segnaliamo anche il portatile ACER Nitro 5 AN515-57-7655 a 1,499 euro. In offerta anche il monitor HUAWEI MATEVIEW GT LCD 34'' a 489 euro, il notebook MSI GF63 THIN 11UC-487IT a 1.149 euro e la sedia TRUST GXT708R RESTO CHAIR a 179,99 euro.

Da Mediaworld troviamo anche Nintendo Switch a 339 euro in bundle con un gioco a scelta tra Minecraft Nintendo Switch Edition, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Spada e Scudo, Pokemon Diamante e Perla, Mario Golf Supr Rush, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Party Superstars, Super Mario Odyssey o Leggende Pokemon Arceus. Nintendo Switch Lite costa invece 229,99 euro in bundle con Minecraft. Le offerte sono valide fino al 27 febbraio online e nei negozi.