Mediaworld Volantino Super Zero: nuova ondata di sconti e offerte fino al 3 marzo

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino Super Zero con tantissime offerte valide dal 22 febbraio al 3 marzo su centinaia di prodotti, tra i quali troviamo anche numerosi articoli per la categoria videogiochi e console.

Da segnalare ad esempio Ghost of Tsushima per PS4 a 39.99 euro e FIFA 21 allo stesso prezzo, in versione PS4 con upgrade gratis per PS5. Il Controller Nacon Revolution 3 per PS4 costa 79.99 euro, in evidenza anche le offerte Nintendo con Nintendo Switch Lite a 249 euro se acquistata in bundle con uno dei seguenti giochi: Pikmin 3, Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda Link's Awakening, Pokemon Spada e Pokemon Scudo.

Infine, giochi per Nintendo Switch a 49.99 euro, la selezione include tra gli altri Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe, Mario + Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Paper Mario The Origami King e Mario Kart 8 Deluxe.

Le offerte sono valide online sul sito di Mediaworld e nei negozi della catena fino ad esaurimento delle scorte disponibili e in ogni caso entro il 3 marzo 2021. Per gli acquisti più corposi, possibilità di pagamento rateale con tasso zero applicato.