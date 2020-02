Mediaworld Volantino Super Zero: sconti e offerte PC Gaming e PS4

Dal 27 febbraio all'8 marzo Mediaworld lancia il nuovo volantino Super Zero con tanti sconti su centinaia di prodotti, tra cui vari articoli per la categoria videogiochi e console come PlayStation 4 Slim e PC Gaming.

Da segnalare PS4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) a 269.99 euro, stesso prezzo per il modello standard senza il Pacchetto Fortnite, il Notebook Omen By HP 15 DH0010NL costa 1839.20 euro mentre il PC Desktop Gaming HP Pavilion 690 ha un prezzo di 1039,29 euro. Si continua con PS4 500 GB Classic White a 269,99 euro e Notebook Gaming HP Omen X2S a 3.199.20 euro, leggermente più economico il modello HP Omen 15 DC105NL in vendita a 1199,20 euro.

La lista completa è disponibile sul sito di Mediaworld, accessibile tramite il link pubblicato in calce alla notizia, ricordiamo che fino al 4 marzo sono attivi anche i Mega Sconti Mediaworld con offerte su console e videogiochi, solo online.

