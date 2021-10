MediaWorld Solo per il Weekend: giochi e PC Gaming in sconto per pochissimo tempo

Puntualissimo come ogni fine settimana, MediaWorld ha lanciato la promozione Solo per il Weekend, che prevede una serie di sconti su videogiochi, PC da gaming e accessori attivi per un tempo limitatissimo.

La selezione di questo weekend è quanto mai variegata. Per quanto riguarda i videogiochi, segnaliamo One Piece Pirate Warriors 4 per Xbox One e PS4 a 19,99 euro, Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch a 19,99 euro, Project Cars 3 per Xbox One a 1,99 euro, Ben 10 Power Trip per PS4 a 19,99 euro e Dragon Ball Z Kakarot per Xbox One a 19,99 euro.

Per coloro che vogliono entrare nel mondo del PC da gaming senza badare a spese, possono optare per il PC Desktop MSI MEG Infinite X da 3699 euro, dotato da un processore Intel Core i9-10900KF 3,7 GHz, un HDD da 2TB, un SSD da 2TB, 32 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC 10 GB, oppure per il notebook da gaming ACER Nitro 5 da 1249 euro, che monta un display da 15,6'' LCD Full HD, una CPU AMD Ryzen 7-4800H 2,9 GHz, un SSD da 512 GB, 16 GB di RAM, e una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB. Menzioniamo infine la sedia Play!Smart blu e nera a 99,99 euro invece di 119,99 euro.

Potete consultare la selezione completa degli sconti a questo indirizzo. Avete tempo fino alla 23:59 di domani 24 ottobre per approfittarne!