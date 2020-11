Mediaworld: weekend di sconti aspettando le offerte del Black Friday!

Come parte delle offerte Black November di Mediaworld la catena propone ora la promozione Weekend da Record con tanti prodotti scontati (e acquisti rateali a tasso zero) dal 6 all'8 novembre, anche su videogiochi, console, accessori e PC Gaming.

Da segnalare PlayStation 4 PRO Gamma a 349 euro e una serie di sconti su una selezione di giochi per PS4 tra cui Anthem, Need for Speed e Need for Speed Rivals a 4.99 euro l'uno, Ghost of Tsushima e The Last Of Us Parte 2 con abbonamento PlayStation Plus 90 giorni costano invece 59.99 euro l'uno.

Vasta anche la scelta di monitor, PC gaming desktop e portatili, accessori come mouse, cuffie e tastiere, oltre a tanti altri prodotti per il tempo libero, dalle fotocamere digitali ai monopattini elettrici. Le offerte del volantino Weekend da Record di Mediaworld sono valide fino all'8 novembre, vi ricordiamo ovviamente di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, così da salvaguardare la vostra salute e quella degli altri.

