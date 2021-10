Mediaworld X-Days: le migliori offerte sui monitor da gaming

Da Mediaworld tornano gli X-Days con tante nuove offerte valide solamente online fino al 24 ottobre, tra i prodotti in promozione anche monitor da gaming delle migliori marche come Acer Predator, Samsung Odyssey, LG e MSI Optix, solamente per citare alcuni dei brand coinvolti.

Iniziamo segnalando ACER NITRO QG241YBII a 129.99 euro, ACER NITRO QG271BII a 169.99 euro, MSI OPTIX G27C5 a 229.99 euro e e ACER NITRO VG270SBMIIPX a 169,99 euro. E ancora, LG 27GN600-B a 229.99 euro, ACER NITRO VG240YPBIIP a 149.99 euro, SAMSUNG Odyssey C34G55T a 459 euro, AOC I1601FWUX a 129.99 euro e ACER NITRO XV242YPBMIIPRX a 149,99 euro.

In promozione anche il monitor SAMSUNG ODYSSEY G3 F27G35T a 229.99 euro e il top di gamma ACER PREDATOR X34GSBMIIPPHUZX a 899 euro, per l'ACER NITRO XV272UPBMIIPRZX bastano invece 299,99 euro. Trovate la lista completa delle offerte sul sito di Mediaworld, tutte le promozioni evidenziate sono valide solo ed esclusivamente online fino al 24 ottobre, tutti gli ordini effettuati entro la data indicata godranno della spedizione standard gratis.

Gli sconti Mediaworld X-Days coinvolgono anche altri prodotti come televisori Full HD e 4K, smartphone delle migliori marche (Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple), tablet, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la cura e l'igiene della persona e accessori per l'intrattenimento domestico.