Mediaworld X-Days: sconti su PC Gaming, monitor e accessori

Da Mediaworld tornano gli X-Days solo online fino al 6 maggio con tantissimi prodotti in promozione, tra cui anche PC da gaming (notebook e desktop), monitor e accessori come cuffie, tastiere e mouse per i giocatori.

Da segnalare il Notebook Gaming MSI STEALTH 15M A11UEK-043IT a 1899 euro, il monitor MSI OPTIX G32CQ4 a 399 euro, il PC Gaming Desktop a LENOVO LEGION T5 28IMB05 a 1.699 euro, il monitor XIAOMI MI CURVED MONITOR 34 a 429 euro, il portatile MSI GE76 RAIDER 10UH-240IT a 3.599 euro, MSI GP76 LEOPARD 10UE-247IT a 1.999 euro, HP OMEN GT13-0031NL a 2.299 euro.

Questi sono solo alcuni esempi, sul sito di Mediaworld trovate tutti i prodotti in promozione con offerte su articoli delle migliori marche come Lenovo, MSI, Asus, Acer, Omen by HP, Razer, Logitech e tanti altri brand. Fino al 2 maggio da Mediaworld sono attivi anche i Mega Sconti con promozioni anche su console e videogiochi, Nintendo Switch Lite è in vendita a prezzo speciale così come numerosi titoli per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e console della famiglia Xbox.

Le offerte Mediaworld X-Days sono valide solamente online fino al 6 maggio (fino ad esaurimento delle scorte disponibili) con spedizione gratuita su tutti gli ordini.