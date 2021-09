Mediaworld X-Days: sconti PC Gaming e spedizione gratis fino al 15 settembre

Tornano gli X-Days da Mediaworld con sconti validi solo online e spedizione standard gratis per tutti gli ordini effettuati entro il 15 settembre. Tra i tanti prodotti troviamo anche numerosi articoli per la categoria PC Gaming, ecco le offerte più interessanti.

Da segnalare il PC Gaming Desktop LENOVO IdeaCentre G5 14IMB05 a 999 euro, il monitor curvo

MSI OPTIX G27CQ4 a 349 euro, il Notebook MSI GS66 STEALTH 10UE-232IT a 2.399 euro e il futuristico desktop da gaming MSI MEG AEGIS TI5 10TD-068IT a 3.599 euro. E ancora, notebook e desktop Lenovo, MSI, ASUS e Acer in offerta senza dimenticare mouse da gaming, headset, sedie gaming, tastiere e tanti altri accessori.

Le offerte sono valide solo ed esclusivamente per gli acquisti online, tutti gli ordini effettuati entro il 15 settembre godranno della spedizione standard gratis in tutta Italia. Non sono presenti console o videogiochi in offerta e le promozioni si estendono solo ed esclusivamente alla categoria PC Gaming, una buona occasione per rinnovare il proprio hardware o il parco accessori in vista di una stagione videoludica che si prospetta certamente interessante grazie al lancio di giochi come FIFA 22, Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Deathloop, Far Cry 6 e tanti altri titoli in arrivo durante l'autunno.