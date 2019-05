Mediaworld X-Days: sconti su Red Dead Redemption 2, Xbox One con Fortnite e altro

Sul sito di MediaWorld sono ufficialmente cominciati gli X-Days con numerosi sconti sui prodotti elettronici. Tra le tante, ovviamente, non potevano mancare delle gustose offerte su videogiochi e console!

Partiamo subito con Red Dead Redemption 2: l'ennesimo capolavoro di Rockstar Games è proposto a soli 39,99 euro sia in versione PlayStation 4 che Xbox One. In sconto ci sono anche Pro Evolution Soccer 2019 PS4 a 19,99 euro e Fallout 76 PS4 a 14,99 euro. Offerte interessanti anche sul software per Nintendo 3DS: Donkey Kong Country Returns e Yoshi's New Island sono proposti a soli 12,99 euro, Pokémon Luna a 27,99 euro e Kirby e La Nuova Stoffa dell'Eroe a 29,99 euro.

Sul versante hardware si segnala l'interessante bundle comprendente Xbox One S 1TB e Fortnite (con set estetico esclusivo Eon) a 199,99 euro. Xbox One X con PlayerUnknown's Battlegrounds è invece venduta in offerta a 399,99 euro. Sconti anche per New Nintendo 2DS Xl, acquistabile a 89,99 euro nelle colorazioni nero/turchese e bianco/arancione.

Per consultare tutti i prodotti in promozione, tra i quali figurano anche PC, monitor e tastiere, vi invitiamo a consultare questa pagina. Le offerte degli XDays saranno disponibili solo ed esclusivamente online fino a giovedì 30 maggio. Precisiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poiché ci siamo limitati a segnalare un'offerta che riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono indicati da un apposito banner in cima alla notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".