Mediaworld XDays, al via le nuove offerte su console, PC Gaming e videogiochi

Da oggi e fino al 29 luglio Mediaworld lancia gli XDays solo online, con consegna standard gratis su tutti i prodotti aderenti alla promozione, tra questi troviamo anche videogiochi, console e PC Gaming.

Iniziamo segnalando Nintendo Switch (Rosso/Blu Neon o Joy-Con Grigi) a 299.99 euro mentre PlayStation 4 Slim 500 GB Chassis F (colore Jet Black) costa 264,99 euro. Offerte anche su Notebook Gaming ASUS TUF e HP Omen, oltre a monitor curvi Samung.

Sconti anche su vari giochi Switch e PS4 come Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe a 49.99 euro, NBA 2K20 (PlayStation 4) a 20.99 euro, The Legend of Zelda Link's Awakening a 46,99 euro, Pokemon Spada e Scudo a 49.99 euro, Tekken 7 a 19.99 euro, Borderlands 3 a 20.99 euro, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo a 49.99 euro, WWE 2K20 a 20.99 euro, Luigi's Mansion 3 a 49.99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 19.99 euro e Death Stranding a 49,99 euro.

Trovate l'elenco completo dei prodotti in promozione sul sito di Mediaworld raggiungibile tramite il link qui sotto, ricordiamo che le offerte sono valide esclusivamente online fino al 29 luglio con consegna standard gratuita su tutti gli ordini.