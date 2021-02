Mediaworld XDays: al via le nuove offerte su PC Gaming e accessori

Da giovedì 18 febbraio Mediaworld lancia gli XDays con "sconti imperdibili e consegna standard gratis su ogni ordine", promozione valida fino al 28 febbraio. Tra i prodotti in promozione troviamo anche PC Gaming, monitor, tastiere, gamepad e altri accessori per migliorare l'esperienza di gioco su Personal Computer.

Iniziamo segnalando ACER Nitro 5 AN515-55-736P in vendita a 1.299 euro, MSI MAG CODEX 5 10-034IT a 1.649 euro e HP OMEN 17-CB1015NL a 1.749 euro e ancora MSI MPG TRIDENT 3 10SA-084EU a 1.099 euro, LENOVO LEGION T5 28IMB05 a 1.599 euro, MSI MAG Codex 5 10-032IT a 1.499 euro e MSI MEG Trident X 10SF-1085EU a 3.399 euro.

In vendita a prezzo scontato anche accessori come la tastiera HP Pavilion Gaming 550 a 39.99 euro, mouse Razer Viper Mini a 44.99 euro, headset JBL Quantum 400 a 84.99 euro, tappetino mouse ASUS ROG Strix Edge a 24.99 euro e controller NACON 100 a 19,99 euro.

Tutte le offerte indicate e le altre promozioni XDays sul sito di Mediaworld sono valide da oggi e fino al 28 febbraio, tutti gli ordini godranno di spedizione standard gratuita, indipendentemente dal valore dell'ordine effettuato. Una bella occasione per rinnovare la propria lineup hardware per il gaming tra PC, monitor, cuffie, tastiere, gamepad e mouse.