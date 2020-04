Mediaworld XDays offerte: sconti PC Gaming e console

Tornano gli XDays di Mediaworld con tante offerte online valide da oggi e fino al 7 maggio su una selezione di acquisti online con sconti e consegna standard gratis anche per quanto riguarda alcuni articoli della categoria videogiochi e console.

Tra i vari prodotti in offerta segnaliamo il PC Gaming ASUS FX505DU-BQ124T a 1.199 euro, MSI GE63 RAIDER RGB 8SG-024IT a 2.299 euro e ACER Nitro 5 a 1.099 euro, Nintendo Switch Lite a 259.99 euro (disponibile nelle varianti giallo, turchese, grigio e corallo) in bundle con uno dei seguenti giochi: Pokemon Spada, Mario Kart 8 Deluxe o Luigi's Mansion 3. Sconti anche sui giochi Nintendo Switch in vendita a 44.99 euro l'uno: Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Maker 2, Yoshi's Crafted World, Kirby Star Allies e Fire Emblem Three Houses.

Ricordiamo che tutte le offerte indicate sono valide esclusivamente online, trovate il link al sito di Mediaworld in basso, con link diretto alla pagina della promozione XDays. I negozi Mediaworld sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus ma l'eCommerce continua a funzionare regolarmente, potete dunque fare i vostri acquisti in tutta tranquillità e con la certezza di ricevere a casa qualsiasi prodotto.