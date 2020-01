Mediaworld XDays: offerte e sconti sui PC gaming MSI

In occasione degli XDays MediaWorld, undici giorni d'imperdibili promozioni, MSI offre a condizioni estremamente vantaggiose una selezione di laptop, sia destinati ai giocatori sia ai content creator.

Tra le proposte MSI coinvolte nell'iniziativa e dedicate ai gamer si segnalano, in particolare, il modello GL63 con processore Intel Core™ I7-8750H e grafica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6 GB di memoria dedicata, in vendita a 1.499 Euro, anziché 1.799 Euro, e il GF63 Thin, basato su processore Intel Core™ i5-9300H a 2.4GHz e grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q Design, che in occasione degli XDays sarà possibile acquistare a 899 Euro, anziché 1.199 Euro.

Soluzione ideale per i content creator che desiderano lavorare al meglio anche con i software più recenti e, in generale, per chi rierca un laptop leggero e potente con cui ottenere il massimo per proprio lavoro, invece, è lo stiloso Modern 14, che si caratterizza per il peso di appena 1,2 KG e le eccellenti prestazioni, e viene proposto a 799 Euro, anziché 899 Euro.