Mediaworld XDays Sconti: tutte le offerte console e PC Gaming dal 3 al 12 febbraio

Da oggi e fino al 12 febbraio tornano gli XDays di Mediaworld con tanti sconti anche nella categoria Videogiochi, Console e PC Gaming, offerte ai quali si aggiunge la spedizione gratuita su suo prodotti selezionati.

Da segnalare l'offerta su PS4 Slim 1 TB con due DualShock 4 e FIFA 20 a 299.99 euro, volante Logitech G29 a 194,99 euro e ancora sedia Trust Gaming GXT 705 Ryon a 119.99 euro, cuffie Logitech G432 7.1 a 44.99 euro, Notebook Gaming MSI a prezzo ridotto, monitor HP 24x Gaming a 179.99 euro, mouse Trust FXT 105 Izza a 9.99 euro e tanti altri articoli che potete trovare nel link in calce alla notizia.

Le offerte indicate sono valide esclusivamente online per gli acquisti portati a termine su Mediaworld.it nel periodo che va dal 3 al 12 febbraio 2020, la spedizione gratuita sui prodotti XDays è estesa a tutto il territorio nazionale, con consegna prevista in 24/48 ore a seconda delle disponibilità del magazzino.

Cosa ne pensate dei nuovi sconti Mediaworld XDays di febbraio 2020? Approfitterete di queste offerte per farvi (o fare) un regalo, magari in vista di San Valentino? Avete trovato qualcosa che ha colpito la vostra attenzione? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.