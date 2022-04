Mediaworld XDays: sconti online e consegna gratis fino al 30 aprile

Tornano gli XDays di Mediaworld, la promozione solo online che permette di risparmiare su una vasta selezione di prodotti, in vendita a prezzi scontati fino al 50% e solamente per un periodo di tempo limitato.

Mediaworld definisce gli XDays come "una promozione periodica che coinvolge un’ampia gamma di prodotti MediaWorld. I prodotti coinvolti nell’offerta, e che possono essere scontati anche fino al 50%, sono: smartphone, televisori, fotocamere, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici; troverai di sicuro quello che cercavi, ma al prezzo più basso di sempre!"

Tra i prodotti Mediaworld XDays in offerta trovano spazio smartphone e tablet, televisori, personal computer, prodotti per l'igiene e la cura della persona, notebook e ovviamente anche articoli da gaming, nel momento in cui scriviamo sono in offerta PLAYSEAT Puma Active Gaming Seat Black a 189.99 euro, il monitor MSI OCULUX NXG253R a 499 euro (invece di 999 euro), la sedia PLAYSEAT Puma Active Gaming Seat Red a 189.99 euro ed i monitor MSI OPTIX G273 a 299.99 euro, MSI OPTIX MAG322CQR a 399 euro e LG 27GN600-B a 259.99 euro invece di 399 euro.

Tutte le offerte sono valide solo online fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 30 aprile, la spedizione standard è gratis su ogni ordine.