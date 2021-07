Mediaworld XDays: sconti su tanti prodotti e spese di spedizione gratis

Al via gli XDays di Mediaworld, una nuova promo che prevede sconti su centinaia di prodotti e spese di spedizione standard gratis su tutti gli ordini effettuati entro il 28 luglio, solo ed esclusivamente online.

Tante le offerte Mediaworld XDays troviamo la sedia gaming Trust GXT 1155 Rally Racing SIM a 309 euro, il mouse Razer Viper Mini a 39.99 euro, le cuffie Razer Kraken Ultimate a 129.99 euro e mouse Acer Predator a partire da 29,99 euro.

E ancora, PC Gaming ACER Nitro 5 15.6'' Intel Core a 999 euro, MSI GF65 Thin 10UE-049IT a 1.599 euro, HP Pavilion 15-DK1023NL a 849 euro, MSI Optix G32C4 a 289 euro e il monitor curvo Xiaomi Mi Curved Monitor 34 pollici in promozione a 439 euro. In sconto anche PC e Notebook da gaming, monitor e accessori delle migliori marche, trovate l'elenco completo sul sito di Mediaworld, con prezzi e offerte aggiornate.



Da Mediaworld sono attivi anche i Mega Sconti fino al 31 luglio, offerte su console, videogiochi, accessori e tantissimi altri prodotti per l'intrattenimento, scontati solo online per tutto il mese. Due promozioni interessanti che vi permetteranno di risparmiare sui vostri acquisti per una estate all'insegna del divertimento e della tecnologia a prezzi contenuti.