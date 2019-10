Mediaworld XDays: sconti videogiochi e console nel nuovo volantino di ottobre

Tornano gli XDays di Mediaworld: dall'11 a 17 ottobre tante offerte solo online con consegna standard gratuita su tutti i prodotti. Tra gli sconti trovano spazio anche promozioni su PC gaming, console, videogiochi e accessori.

Segnaliamo ad esempio l'offerta su PlayStation 4 PRO Gamma con hard disk da 1 Terabyte e due controller DualShock 4 (entrambi in colorazione Jet Black, così come la console) a 369 euro, Yokai Watch 2 Polpanime, Psicospettri e Spiritossi per Nintendo 3DS a 4.99 euro l'uno, DualShock 4 V2 (varie colorazioni) a 49.99 euro e ancora sconti su notebook gaming delle migliori marche (Lenovo, HP), monitor curvi Samsung, mouse, tastiere, hard disk esterni, sedie gaming e tanti altri accessori per il gioco competitivo e non.

Le offerte XDays Mediaworld sono attive da oggi e proseguiranno fino al 17 ottobre 2019, cliccando sul link riportato in calce alla notizia potrete vedere tutti gli sconti attualmente disponibili online, non è escluso che nei prossimi giorni la promozione XDays possa arricchirsi con nuovi prodotti, vi aggiorneremo in caso di novità. avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!