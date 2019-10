MediEvil, dal 1998 al 2019: confronto tra originale e remake PS4 in un video Sony

Inaugurato ormai il mese di ottobre, la data di esordio di MediEvil su PlayStation 4 è sempre più vicina: Sony ne approfitta per accompagnarci in un interessante viaggio nel tempo.

Il team di PlayStation Underground ha infatti dato vita ad uno speciale video interamente dedicato al remake delle avventure di Sir Daniel Fortesque. In un ricco gameplay della durata superiore ai trenta minuti, i giocatori hanno modo di dare uno sguardo approfondito all'area di Asylum Grounds. Nel filmato si alternano sequenze tratte sia dal remake per PlayStation 4 sia dal gioco originale del 1998, in una panoramica che presenta la nuova veste grafica di MediEvil. Potete trovare il video integrale direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione! Cosa ve ne pare della nuova versione del gioco?

Per maggiori informazioni sul remake, vi segnaliamo la presenza sulle pagine di Everyeye di un recente provato di MediEvil, realizzato dal nostro Giuseppe Carrabba in occasione della Milan Games Week. Il gioco farà il proprio debutto su PlayStation 4 il prossimo 25 ottobre, giusto in tempo per Halloween! In attesa della data di uscita, potete prepararvi alla vostra avventura nei panni di Sir Daniel Fortesque grazie alla video guida di Gallowmere recentemente pubblicata da Sony.