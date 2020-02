MediEvil 2 Remake è in fase di sviluppo per PlayStation 4?

Sembra che il remake di MediEvil 2 sia attualmente in fase di sviluppo negli studi di Other Ocean Interactive. A suggerirlo è uno scambio di messaggi tra il profilo Twitter Resurrect Fortesque e Andrew Barnabas, autore delle musiche dei giochi della serie.

Secondo i curatori del profilo Resurrect Fortesque, una riedizione di MediEvil II non uscirà mai a causa delle scarse vendite di MediEvil, Barnabas ha però precisato che questa tesi non è corretta, facendo capire che qualcosa sia stia effettivamente muovendo a riguardo.

Secondo le ultime stime MediEvil dovrebbe aver raggiunto quota 400.000 copie distribuite dallo scorso mese di ottobre, una cifra probabilmente in linea con le aspettative per un progetto comunque minore per quanto riguarda investimenti economici e risorse.

MediEvil 2 è stato lanciato su PS1 nel 2000, a questo punto non è escluso che Sir Daniel possa tornare nuovamente su PlayStation 4 o magari su PS5, come gioco di lancio della nuova console. Nessuna confermata è arrivata da parte di Sony Interactive Entertainment e dagli sviluppatori di Other Ocean, quanto riportato è dunque solamente frutto di speculazioni.