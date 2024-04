MediEvil 2 Remake, nuovi rumor: shadow drop durante il PlayStation Showcase di maggio?

Le voci di corridoio sullo sviluppo di MediEvil 2 Remake tornano a rimbalzare in rete sulla spinta delle ultime anticipazioni condivise da un sedicente playtester di Sony detta di un sedicente playtester di Sony, nel corso del PlayStation Showcase di maggio dovremmo assistere al lancio a sorpresa di MediEvil 2 Remake.

Ad alimentare le speranze degli appassionati dell'odissea action adventure per il ritorno di Sir Daniel Fortesque ci pensa Orangee: il presunto playtester di Sony afferma infatti che il colosso tecnologico giapponese si stia preparando per lo 'shadow drop' di MediEvil 2 Remake su PlayStation 5 nel corso del prossimo (e per il momento non ancora annunciato) PlayStation Showcase di maggio.

Sempre a detta del leaker, la versione attualizzata del secondo capitolo dell'ormai storica serie PlayStation dovrebbe essere in sviluppo dal 2021 presso Other Ocean Interactive, ossia il medesimo team che si occupò della reinterpretazione moderna del primo MediEvil per PS4.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di anticipazione proveniente da sedicenti leaker. In attesa di un commento da parte di Sony e Other Ocean, vi lasciamo alla nostra recensione di MediEvil e il ritorno di Sir Daniel Fortesque su PS4.

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su