MediEvil 2 Remake? Il rumor è fake, ad ammetterlo è il suo stesso autore

Sembra proprio che non ci sia alcun MediEvil 2 Remake che verrà annunciato al vociferato PlayStation Showcase di maggio. Il rumor emerso nei giorni scorsi è stato smentito direttamente dal suo "autore".

A quanto pare, l'intenzione dell'utente Orangee, da cui proviene la voce riguardante il remake, non è mai stata quella di suggerirne l'annuncio imminente. Il presunto playtester di Sony aveva semplicemente avanzato un'ipotesi, che però si basava sulle sue personali speranze. "Stai di nuovo trollando i giornalisti?", gli è stato domandato su un sito di videogiochi polacco. "Questa volta stavamo scrivendo sul server quali giochi vorremmo vedere allo showcase, ho scritto 'medievil 2 remake a maggio??', e qualche giornalista ha catturato il commento e lo ha pubblicato come articolo", ha dichiarato Orangee.

Nonostante questa smentita, Orangee è presente su Reddit con il nome di "POMARANCZA123PL" (si traduce approssimativamente in "ORANGE123PL") e nel subreddit di MediEvil continua a dichiarare che un rifacimento è in via di sviluppo e che prima o poi verrà effettivamente annunciato. Probabilmente non c'è molto da fidarsi dal momento che Orangee è riconosciuto come un vero e proprio troll nei forum polacchi dedicati al gaming.

Le prime voci su un remake di MediEvil 2 risalgono al 2020, tuttavia ad oggi non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale al riguardo da parte di Sony.

