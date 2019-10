MediEvil: come ottenere le Anime Smarrite e sbloccare la versione PS1 del gioco

A sorpresa, nel nuovo MediEvil per PS4 è possibile sbloccare la versione PS1 del gioco, a patto di ottenere le 19 Anime Perdute sparse a Gallowmere. In questa mini-guida vi mostriamo la loro posizione sulla mappa, spiegandovi come risolvere tutti gli enigmi necessari per fornirgli l'eterno riposo.

Le Anime Smarrite sono una nuova tipologia di oggetto collezionabile inserita nel remake di MediEvil per PS4. Dopo aver aperto lo scrigno blu nel livello Il Vestibolo, sarete in grado di vedere sulla mappa le posizioni delle Anime Smarrite. Di seguito vi spieghiamo dove trovarle tutte, e come risolvere i relativi enigmi per "farle riposare" e sbloccare la versione PS1 di MediEvil.

Dove trovare e come dare l'eterno riposo alle Anime Smarrite di MediEvil

Anima Smarrita #1

Dove si trova: nel livello Il Vestibolo , prendete la scala a destra e aprite lo scrigno che si trova in fondo.

, prendete la scala a destra e aprite lo scrigno che si trova in fondo. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Villaggio Addormentato, dirigetevi verso il lago e sconfiggete tutti i pesci e i nemici delle tartarughe.

Anima Smarrita #2

Dove si trova: nel livello Il Cimitero , sul lato destro dell'area iniziale.

, sul lato destro dell'area iniziale. Come risolvere l'enigma: nel livello I Campi degli Spaventapasseri, superando una versione più veloce e difficile della corsa con le trappole.

Anima Smarrita #3

Dove si trova: nel livello La Collina del Cimitero , sul lato sinistro dell'area iniziale.

, sul lato sinistro dell'area iniziale. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Ritorno al Cimitero, schiacciando tutte le mani (con il bastone o con il martello) nello stesso punto in cui si trova la runa gialla.

Anima Smarrita #4

Dove si trova: nel livello Il Mausoleo sulla Collina , sul lato destro alla fine del primo corridoio.

, sul lato destro alla fine del primo corridoio. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Parco del Manicomio, mettendovi dentro l'area circolare presente all'inizio per far apparire i 5 Rinotauri nel labirinto. Dovrete incontrarli ed eliminarli tutti.

Anima Smarrita #5

Dove si trova: nel livello Il Ritorno al Cimitero , sulla prima collina.

, sulla prima collina. Come risolvere l'enigma: nel livello I Sotterranei del Manicomio. Eliminate tutti i nemici presenti nella quarta area per far apparire una porta d'oro, e attraversatela usando l'oggetto usando l'oggetto datovi dall'anima. Eliminate di nuovo tutti i nemici presenti nella zona.

Anima Smarrita #6

Dove si trova: nel livello I Campi degli Spaventapasseri , dopo aver dato un calcio al primo carro.

, dopo aver dato un calcio al primo carro. Come risolvere l'enigma: nel livello La Collina del Cimitero, rompete il grande masso presente sul lato destro. Entrate nella grotta e distruggete lo scaffale per accedere all'Altare della Strega. Usate l'anima smarrita per farvi rimpicciolire dalla strega, e infine uccidete tutte le formiche.

Anima Smarrita #7

Dove si trova: nel livello La Gola delle Zucche , nell'area in cui bisogna posizionare una runa blu e una runa rossa. Prendete la rampa che conduce a una finestra di una casa periferica, entrate al suo interno per trovare l'anima smarrita.

, nell'area in cui bisogna posizionare una runa blu e una runa rossa. Prendete la rampa che conduce a una finestra di una casa periferica, entrate al suo interno per trovare l'anima smarrita. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Serpente delle Zucche. Usate l'anima smarrita dopo aver sconfitto il boss Re delle Zucche, dopodiché eliminate le piccole piante.

Anima Smarrita #8

Dove si trova: nel livello Il Serpente delle Zucche , nel calderone della strega.

, nel calderone della strega. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Mausoleo sulla Collina, date l'anima smarrita al fantasma che suona il pianoforte per far apparire 40 spartiti musicali. Distruggeteli con la mazza o con il martello.

Anima Smarrita #9

Dove si trova: nel livello Il Villaggio Addormentato , dietro la casa del sindaco.

, dietro la casa del sindaco. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Cimitero. Usate l'anima smarrita sulla statua a forma d'angelo e poi colpitela due volte.

Anima Smarrita #10

Dove si trova: nel livello Il Parco del Manicomio , nel giardino dove si trova il cespuglio a forma d'elefante.

, nel giardino dove si trova il cespuglio a forma d'elefante. Come risolvere l'enigma: nel livello Le Caverne di Cristallo, usate l'anima smarrita accanto al cristallo giallo circondato dai laser. Dopodiché raccogliete tutti i tesori.

Anima Smarrita #11

Dove si trova: nel livello I Sotterranei del Manicomio , nell'ultima stanza poco prima dell'uscita.

, nell'ultima stanza poco prima dell'uscita. Come risolvere l'enigma: nel livello Le Gole delle Zucche, usando l'anima smarrita sulla cassetta che trovate sulla torre. Uccidete tutti i demoni che appariranno.

Anima Smarrita #12

Dove si trova: nel livello La Terra Incantata , dopo la boss fight con Demonette.

, dopo la boss fight con Demonette. Come risolvere l'enigma: nel livello Le Rovine Infestate dai Fantasmi, usando l'anima smarrita nella stessa zona in cui bisogna posizionare la runa rossa per aprire il cancello. Sconfiggete il Serpente Drago colpendolo alla testa.

Anima Smarrita #13

Dove si trova: nel livello Le Paludi dei Morti Viventi , nell'area della palude in cui bisogna raccogliere gli elmi d'oro.

, nell'area della palude in cui bisogna raccogliere gli elmi d'oro. Come risolvere l'enigma: nel livello La Gola di Gallows, usate l'anima smarrita nelle fiamme che richiedono di essere attraversate indossando l'armatura del drago. Vincete la gara di corsa contro il fantasma.

Anima Smarrita #14

Dove si trova: nel livello Il Lago , nell'area finale in cui è possibile raccogliere la runa gialla.

, nell'area finale in cui è possibile raccogliere la runa gialla. Come risolvere l'enigma: nel livello La Terra Incantata, risolvete il puzzle con le 4 piattaforme colorate (la combinazione esatta è rosso-giallo-verde-blu). Tornate indietro all'inizio del livello e usate l'anima smarrita di fronte al gargoyle.

Anima Smarrita #15

Dove si trova: nel livello Le Caverne di Cristallo , nella stanza che si trova dopo il cristallo giallo.

, nella stanza che si trova dopo il cristallo giallo. Come risolvere l'enigma: nel livello Le Paludi dei Morti Viventi, usando l'anima smarrita di fronte al gargoyle del mercante.

Anima Smarrita #16

Dove si trova: nel livello La Gola di Gallows , davanti alle fiamme che richiedono di essere attraversate indossando l'armatura del drago.

, davanti alle fiamme che richiedono di essere attraversate indossando l'armatura del drago. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Lago, congelate il vortice, saltate all'interno della grotta sottomarina e usate l'anima smarrita per generare un piccolo ratto bianco. Eliminatelo usando il martello o il bastone.

Anima Smarrita #17

Dove si trova: nel livello Le Rovine Infestate dai Fantasmi , dopo aver aperto la porta delle runa rossa.

, dopo aver aperto la porta delle runa rossa. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Vascello Fantasma, nell'area in cui si trova il Calice. Raggiungete la fine della nave, saltate sulle piattaforme rotanti e prendete l'ascensore. Questo vi condurrà al nido del corvo: usate l'anima smarrita per far apparire un uccello gigante e avvicinatevi al nido per far riposare l'anima.

Anima Smarrita #18

Dove si trova: nel livello Il Vascello Fantasma , aprite la porta delle rune rosse e cadete di proposito sotto le piattaforme.

, aprite la porta delle rune rosse e cadete di proposito sotto le piattaforme. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Segnatempo, saltate sull'orologio e usate l'anima smarrita dove ci sono le lancette.

Anima Smarrita #19

Dove si trova: nel livello Il Segnatempo , nell'area in cui bisogna disattivare la griglia laser.

, nell'area in cui bisogna disattivare la griglia laser. Come risolvere l'enigma: nel livello Il Vestibolo. Usate l'anima smarrita nell'ultima stanza e uccidete tutti i nemici.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le Anime Smarrite e capire come risolvere gli enigmi, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Come sbloccare la versione originale di MediEvil per PS1

Raccogliendo le 19 Anime Smarrite di MediEvil guadagnerete il trofeo "Oggetto Smarriti", mentre una volta donategli la pace sbloccherete il trofeo "Guida Spirituale". A questo punto, se tutto è andato per il verso giusto comparirà un pop-up che indicherà lo sblocco di "qualcosa di speciale nel menù principale". Andando nel menu, sotto la voce "Opzioni" potrete trovare la versione originale PS1 di MediEvil. Non vi resta che lanciarla!

Se avete bisogno di altri consigli per completare il gioco al 100%, non dimenticate di consultare le nostre guide che vi spiegano dove trovare tutti i Calici e come ottenere tutte le Armi di MediEvil.