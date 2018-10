Medievil compie oggi 20 anni: Jay Gunn fa i suoi auguri a Sir Daniel Fortesque

Oggi si festeggia il ventesimo anniversario di Medievil, il celebre action adventure per PlayStation 1 con protagonista Sir Daniel Fortesque. Jay Gunn, l'art director del gioco originale, ha colto l'occasione per pubblicare un nuovo artwork a tema.

Era il 9 ottobre del 1998, infatti, quando il primo capitolo di Medievil ha debuttato in Europa su PlayStation 1, diventando presto uno dei giochi più apprezzati per la console Sony. La serie è entrata nell'immaginario collettivo dei fan, al punto da conquistarsi l'affetto di molti giocatori: questo ha spinto il nipponico ad annunciare il remaster del primo capitolo, attualmente in sviluppo per PlayStation 4, riservando al gioco il medesimo trattamento riservato ad altre mascotte della prima PlayStation come Crash Bandicoot e Spyro the Dragon.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'art director dell'originale Medievil Jay Gunn ha pubblicato un nuovo artwork per festeggiare il ventesimo anniversario del gioco, dedicandolo naturalmente a Sir Daniel Fortesque, il protagonista della serie. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che il remaster di Medievil è stato annunciato durante la PlayStation Experience 2017, confermando che il gioco supporterà PS4 Pro. Al momento, tuttavia, il titolo non è stato ancora mostrato in azione, e si rimane sempre in attesa di una finestra di lancio indicativa.