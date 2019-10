MediEvil: completando le Anime Smarrite è possibile sbloccare la versione PS1 del gioco

Nella nuova versione di MediEvil, tra i tanti oggetti collezionabili , è possibile recuperare le 19 Anime Smarrite sparse a Gallowmere. Per coloro che avranno la pazienza di donare la pace a tutte le anime, gli sviluppatori di Other Ocean hanno riservato una sorpresa speciale.

La raccolta delle Anime Smarrite è una vera e propria novità di gameplay per il remake di MediEvil. Non solo andranno trovate all'interno della mappa, ma bisognerà anche risolvere i loro enigmi per scovare il luogo adatto a fornirgli "l'eterno riposo". Per trovare la loro posizione nei vari livelli si dovrà sbloccare lo scrigno blu presente ne "Il Vestibolo", nella parte finale del gioco. Raccogliendole tutte sarà possibile sbloccare il trofeo "Oggetto Smarriti", mentre una volta donategli la pace si sbloccherà il trofeo "Guida Spirituale". A questo punto, gli sviluppatori hanno preparato una sorpresa: se tutto è andato per il verso giusto, comparirà un pop-up che indicherà lo sblocco di "qualcosa di speciale nel menù principale" e sotto la voce "Opzioni" potrete trovare la versione originale PS1 di MediEvil.

Per facilitarvi nell'impresa vi ricordiamo che potete leggere le nostre guide su dove trovare tutti i Calici e su come ottenere tutte le Armi in MediEvil. Sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di MediEvil per PS4.