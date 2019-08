MediEvil a confronto su PS4 e PS1 in una serie di screenshot

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato una serie di nuovi screenshot comparativi per MediEvil, mettendo a confronto la versione originale con il remake in arrivo su PS4. La riedizione del titolo mira a conquistare vecchi e nuovi giocatori: vediamo in che modo.

Come potete vedere nella galleria immagini riportata in calce alla notizia, i nuovi screenshot pubblicati da Sony mettono a confronto diverse scene di MediEvil tratte dalla versione originale del gioco uscita su PS1 e dal remake in arrivo su PS4.

Con un posto pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, inoltre, Sony ha elencato i punti di forza del remake di MediEvil che aiuteranno a conquistare vecchi e nuovi giocatori. Se da un lato ci sarà il richiamo della nostalgia per i fan di vecchia data, dall'altro i nuovi giocatori potrebbero essere attratti...da una certa somiglianza che MediEvil può evocare con Dark Souls!

Come ribadito dagli sviluppatori di Other Ocean Interactive nell'ultimo video diario di MediEvil, il remake si manterrà fedele al gioco originale. Proprio come nel titolo conosciuto nel 1998, i giocatori potranno aspettarsi intensi combattimenti all'arma bianca, livelli pieni di segreti e tonnellate di humor macabro, con qualche gradita sorpresa da scoprire.

Lasciandovi alla visione dei nuovi screenshot, ricordiamo che il remake di MediEvil è atteso in uscita su PlayStation 4 il prossimo 25 ottobre.