MediEvil Demo: il ritorno di Sir Daniel Fortesque in 4K 60 fps

The Last of Us Part II non è stato l’unico protagonista dell’ultimo State of Play. A confermare i leak dei giorni scorsi, lo show ci ha confermato che la demo di MediEvil è disponibile sin da subito sullo store PlayStation.

La versione dimostrativa dataci in pasto da Sony ci permette di saggiare le ambizioni e le capacità degli autori di Other Ocean Interactive prima dell'uscita del loro ultimo, attesissimo progetto. Seppur di breve durata, la prova fornitaci dagli autori dell'avventura che sancirà il definitivo ritorno dell'epopea fantasy con protagonista Sir Daniel Fortesque ci restistuisce l'immagine di un prodotto profondo e leggero al tempo stesso.

L'impegno profuso da Other Ocean per attualizzare l'offerta grafica, ludica e contenutistica del MediEvil originario, però, si scontra inevitabilmente con i cambiamenti avvenuti in questi ultimi vent'anni nell'industria dell'intrattenimento digitale. I gusti dei fruitori di action adventure odierni, d'altronde, sono diversi da quelli dei fan che hanno sancito il successo planetario di questa iconica saga, di conseguenza è difficile capire fino a che punto l'esperimento nostalgico di Sony saprà incontrare il favore del pubblico.

Prima di lasciarvi alla nostra prova con la Demo di MediEvil su PS4 a firma di Giuseppe Carrabba per approfondire questo e tanti altri argomenti legati all'ultima esclusiva di Sony, vi invitiamo così a fare quattro passi al cimitero di Gallowmere assieme a Sir Dan nell'attesa che si faccia il 25 ottobre per poter sgranchirci definitivamente le ossa in occasione del lancio del "nuovo" MediEvil.