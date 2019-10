MediEvil: diamo un'occhiata al tema dinamico per PS4 della Digital Deluxe Edition

La ri-edizione di MediEvil, come ormai ben noto da tempo, arriverà sugli scaffali digitali, oltre che in versione standard (29,99 euro), anche in edizione Digital Deluxe (39,99 euro). Quest'ultima includerà un Set Armatura, il libro di illustrazioni digitale The Art of MediEvil, il fumetto digitale, la colonna sonora e anche un tema dinamico.

Adesso, quando mancano poche settimana al lancio, possiamo finalmente dare uno sguardo al tema dinamico che gli acquirenti della Deluxe potranno usare per personalizzare la dashboard della propria PlayStation 4. Merito dell'account Twitter ufficiale di PlayStation, che ha pubblicato un breve video che potete ammirare in basso. Il tema mostra una panoramica di una delle lugubri ambientazioni del gioco, nella quale ad un certo punto appare anche Sir Daniel Fortesque intento a mangiare una coscia di pollo. La clip offre anche un assaggio della musica di sottofondo, pertanto assicuratevi di attivare l'audio nel player di Twitter.

MediEvil verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 25 ottobre. Siete ancora in tempo per scaricare e giocare la demo gratuita di MediEvil, che come il suo stesso titolo lascia intendere, ha "Vita Breve". La versione di prova verrà infatti rimossa dal PlayStation Store il prossimo 6 ottobre, pertanto correte a giocarci finché siete in tempo! Se siete impossibilitati, allora potete consolarvi con questo video gameplay di MediEvil in 4K.