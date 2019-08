MediEvil: l'esclusiva PS4 torna a mostrarsi in un altro video gameplay off-screen

Continuano a spuntare in rete nuovi filmati di gameplay di MediEvil, titolo in arrivo su PlayStation 4 che alcuni fortunati utenti brasiliani hanno avuto modo di provare in occasione dell'evento Game XP 2019 al Barra Olympic Park di Rio de Janeiro.

A differenza del video gameplay off screen di MediEvil pubblicato qualche giorno fa, la cui qualità lasciava parecchio a desiderare, questa volta è possibile vedere il gioco in movimento con un maggior livello di dettaglio. Nel breve filmato pubblicato su ResetEra, il quale ha una durata di circa 2 minuti, vengono mostrate alcune sequenze di gameplay che mostrano combattimenti e fasi di esplorazione con protagonista il buffo Sir Daniel Fortesque.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 al prezzo budget di 29,99 euro. Sul PlayStation Store è anche possibile acquistare la Deluxe Edition di MediEvil, che al costo di 39,99 euro aggiungerà al gioco anche un tema dinamico, un artbook digitale, la colonna sonora e un'armatura aggiuntiva per il protagonista.

Sapevate che il team di sviluppo ha aggiunto diverse novità in MediEvil Remastered?