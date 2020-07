MediEvil nasconde al suo interno un emulatore PS1, vediamolo in azione con Silent Hill

Il modder Lance McDonald ha analizzato il codice sorgente di MediEvil per PlayStation 4 scoprendo come il gioco nasconda al suo interno un emulatore della prima console Sony, utilizzabile teoricamente anche per far girare altri giochi.

Diciamo teoricamente perchè l'emulatore in questione è in realtà un software ottimizzato per far girare correttamente MediEvil tuttavia è possibile usarlo anche per avviare altri titoli PS1, Lance McDonald nello specifico ha usato il primo Silent Hill del 1999 come base per i suoi test.

Silent Hill in 4K su PS4 PRO grazie all'emulatore di MediEvil? Sembra una follia eppure il gioco effettivamente si avvia, seppur con notevoli problemi tecnici che lo rendono assolutamente ingiocabile, tra glitch grafici e sonori, framerate ridotto al minimo e ottimizzazione inesistente. Non aspettatevi quindi di poter acquistare MediEvil per PS4 e utilizzarlo come emulatore, ovviamente.

Lo sapevate? MediEvil 2 per PS4 è in sviluppo secondo alcuni rumor sempre negli studi di OtherOcean, al momento Sony non ha mai annunciato ufficialmente il progetto, il remake delle avventure di Sir Daniel sembra aver venduto circa 400.000 copie in tutto il mondo, una cifra non altissima ma apparentemente sufficiente per poter giustificare anche la riedizione del sequel.