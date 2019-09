MediEvil si prepara al debutto entrando in fase gold

Sembra che ormai sia tutto pronto per l'arrivo sugli scaffali di Sir Daniel Fortesque, dal momento che gli sviluppatori di MediEvil Remaster ne hanno appena annunciato l'entrata in fase gold.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'entrata in gold è quella che potremmo definire "l'ultima fase" dello sviluppo di un videogioco, dal momento che la copia da stampare in massa è ormai pronta e tutto ciò che può ora fare il team di sviluppo è mettersi al lavoro su un'eventuale patch del day one. Nello scatto pubblicato su Twitter da Other Ocean, gli autori della remaster, possiamo infatti vedere il cosiddetto disco master, ovvero quello con la versione "finale" del gioco.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo 25 ottobre 2019, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. In occasione del Tokyo Game Show 2019 è stato inoltre mostrato un nuovo filmato di gameplay di Medievil Remaster durante il quale potete ammirare i primi 10 minuti del titolo. A questo proposito è possibile mettere a confronto Medievil Remaster e il capitolo originale grazie ad una serie di screenshot.

Sapevate che Sony ha voluto che il doppiaggio in lingua originale di Medievil Remaster venisse rifatto da zero?