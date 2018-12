MediEvil PS4: Other Ocean ci parla del processo di sviluppo

Dopo aver appropriatamente atteso il giorno di Halloween per mostrarci il primo trailer integrale del gioco, Sony Interactive Entertainment torna a parlarci del rifacimento di MediEvil atteso in esclusiva su PlayStation 4.

Sulle pagine del PlayStation Blog è apparsa una nuova intervista che ha visto protagonisti gli sviluppatori di Other Ocean, che si stanno occupando della realizzazione della "Remaster Plus".

"Riportare in vita Sir Dan non è stato un compito facile, ma Other Ocean Emeryville è sempre pronta per una sfida", le parole di Bobby Hopper, associate producer della casa di sviluppo. "Per far sì che questo remake rimanesse il più fedele possibile all'originale, il primo passo da compiere è stato estrarre tutti i livelli geometrici dal gioco e quindi reinserirli all'interno del nuovo engine, cosicché potesse fungere da mappa per il piazzamento di ogni albero, edificio, muro, ecc. Una volta fatto, abbiamo ottenuto una versione di Gallowmere che ancora non sentivamo del tutto familiare.

Per far sentire Dan ancora di più a casa, abbiamo preso ogni elemento grafico a bassa risoluzione per PS1, l'abbiamo confrontato con i nostri bozzetti e ci abbiamo elaborato su per migliorarne l'aspetto grafico, il tutto tenendo sempre conto dello stile del gioco originale.

Abbiamo inoltre dovuto considerare che la draw distance è cambiata e che l'aspect ratio è passato da 4:3 ai cinematografici 16:9. Considerando ciò, abbiamo dovuto realizzare delle aree distanti che in passato non esistevano nemmeno. Con tutto quello spazio extra, abbiamo dovuto colmare le aree vuote. Ne La Terra Incantata su PS1, ad esempio, molti degli alberi che vedete sono solo dei bitmap. Abbiamo creato un sacco di alberi ed arbusti per coprire gli spazi vuoti e donare per davvero vita a questo livello".

MediEvil uscirà nel corso del 2019 in esclusiva su PlayStation 4.