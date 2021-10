MediEvil per PS4 e PS5 in offerta per Halloween su Amazon

Se esiste un gioco capace di richiamare immediatamente la festa di Halloween quello è indubbiamente MediEvil, Sir Daniel Fortesque è un personaggio iconico del mondo PlayStation e dopo qualche anno nell'oltretomba è tornato in vita nel 2019 con una riedizione per PS4, ora in offerta su Amazon.

MediEvil costa 22.99 euro invece di 30.99 euro, il gioco è venduto e spedito da Amazon, potete dunque acquistarlo godendo di tutti i benefici legati alla spedizione rapida con Prime ed alla garanzia Amazon. MediEvil, uscito solo su PS4, è compatibile anche con PlayStation 5 sebbene non esista una vera e propria patch next-gen, in ogni caso il gioco funziona anche sulla nuova console Sony.

MediEvil è un vero e proprio remake del gioco originale uscito su PlayStation nel lontano 1998, si è parlato anche di un possibile remake di MediEvil 2 ma al momento Sony non ha confermato nulla in merito. Se siete interessati a rivivere le avventure di Sir Daniel si tratta senza dubbio di un buon acquisto che per poco più di 20 euro potrà garantirvi ore di puro divertimento con un action platform di stampo retrò che riporta in vita le atmosfere di uno dei giochi più acclamati per la prima PlayStation.