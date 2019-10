MediEvil per PS4: Sir Fortesque protagonista della nostra Video Recensione 4K

Dopo quattordici anni di assenza, Sir Daniel Fortesque torna finalmente in azione su PlayStation 4. Stavolta lo fa con MediEvil, un remake del primo, indimenticabile capitolo della serie datato 1998 realizzato da Other Ocean Emeryville.

Mancano ancora due giorni all'uscita ufficiale, ma il nostro Giuseppe Carrabba ha già avuto modo di scorrazzare per i tetri paesaggi di Gallowmere e menare fendenti nei panni del cavaliere non-morto. Durante il suo viaggio, ha scoperto un comparto grafico e sonoro più moderno, alcune riuscite aggiunte contenutistiche e un gameplay fedele alla scuola degli anni '90.

I giocatori più nostalgici, che a ben vedere rappresentano il pubblico di riferimento, troveranno pane per i loro denti. I più giovani, invece, potrebbero non perdonare le incertezze nel framerate e un sistema di telecamere che, seppur rinnovato, non risulta essere al passo e dei tempi. Per fortuna,ci pensano il brillante comparto artistico e il riuscito accompagnamento musicale a far chiudere un occhio in più di un'occasione. Ne saprete di più leggendo la recensione di MediEvil scritta da Giuseppe Carrabba oppure guardando la nostra imperdibile Video Recensione in 4K allegata in cima a questa notizia. L'uscita del gioco, ricordiamo, è fissata per il 25 ottobre in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.