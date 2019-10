MediEvil per PS4: dove trovare e come ottenere tutte le Armi

Nel remake di MediEvil per PS4 sono presenti 19 armi che potete ottenere e utilizzare nel corso dell'avventura. In questa mini-guida vi spieghiamo dove e come trovarle, in modo da sbloccare il trofeo "Dan, maestro d'armi".

Per ottenere la maggior parte delle armi dovrete trovare e raccogliere i Calici sparsi nel mondo di gioco. Altre, invece, andranno semplicemente raccolte oppure ottenute in ricompensa dopo aver completato un determinato obiettivo. Vediamo come ottenerle tutte.

Dove trovare tutte le armi di MediEvil per PS4

Di seguito elenchiamo tutte le 19 armi presenti nel remake di MediEvil per PS4, spiegandovi come ottenerle:

Pugnali da lancio : li trovate nella Cripta di Dan, all'inizio dell'avventura, all'interno di una cassa posizionata nel corridoio di sinistra.

: li trovate nella Cripta di Dan, all'inizio dell'avventura, all'interno di una cassa posizionata nel corridoio di sinistra. Spada piccola : proseguite fino alla fine del corridoio sinistro, nella Cripta di Dan.

: proseguite fino alla fine del corridoio sinistro, nella Cripta di Dan. Scudo di rame : sempre nella Cripta di Dan, alla fine del corridoio sinistro.

: sempre nella Cripta di Dan, alla fine del corridoio sinistro. Balestra : dopo aver portato il primo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il primo Calice nella Sala degli Eroi. Clava : presso la Collina del Cimitero, all'interno di un forziere che si trova ai piedi di un statua Gargoyle.

: presso la Collina del Cimitero, all'interno di un forziere che si trova ai piedi di un statua Gargoyle. Martello : dopo aver portato il terzo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il terzo Calice nella Sala degli Eroi. Scudo d'argento : nel livello Ritorno al Cimitero, nella cassa di fronte al Gargoyle mercante.

: nel livello Ritorno al Cimitero, nella cassa di fronte al Gargoyle mercante. Spadone : dopo aver portato il quinto Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il quinto Calice nella Sala degli Eroi. Lancia : dopo aver portato il settimo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il settimo Calice nella Sala degli Eroi. Cosce di pollo : prima di tutto dovete ottenere il Talismano delle streghe nel livello Collina del Cimitero. Saltate giù dal lato sinistro della collina con le rocce rotolanti, distruggete il grande masso sul lato destro dell'area ed entrare nella grotta delle streghe. Rompete le assi e premete Cerchio per avvicinare la clava nel fuoco e farla bruciare, e infine aprite le celle della prigione per trovare il Talismano. Una volta ottenuto l'oggetto, usatelo sul Calderone verde nel livello La terra Incantata. Accettate la missione della strega e completatela per ottenere in ricompensa 30 cosce di pollo.

: prima di tutto dovete ottenere il Talismano delle streghe nel livello Collina del Cimitero. Saltate giù dal lato sinistro della collina con le rocce rotolanti, distruggete il grande masso sul lato destro dell'area ed entrare nella grotta delle streghe. Rompete le assi e premete Cerchio per avvicinare la clava nel fuoco e farla bruciare, e infine aprite le celle della prigione per trovare il Talismano. Una volta ottenuto l'oggetto, usatelo sul Calderone verde nel livello La terra Incantata. Accettate la missione della strega e completatela per ottenere in ricompensa 30 cosce di pollo. Arco lungo : dopo aver portato l'ottavo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato l'ottavo Calice nella Sala degli Eroi. Scudo d'oro : dopo aver portato il nodo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il nodo Calice nella Sala degli Eroi. Ascia : dopo aver portato il decimo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il decimo Calice nella Sala degli Eroi. Arco lungo fiammeggiante : dopo aver portato l'undicesimo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato l'undicesimo Calice nella Sala degli Eroi. Spada magica : dopo aver portato il tredicesimo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il tredicesimo Calice nella Sala degli Eroi. Arco lungo magico : dopo aver portato il quattordicesimo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il quattordicesimo Calice nella Sala degli Eroi. Fulmine : dopo aver portato il quindicesimo Calice nella Sala degli Eroi.

: dopo aver portato il quindicesimo Calice nella Sala degli Eroi. Armatura del drago : la otterrete in ricompensa dopo aver sconfitto il Drago nelle Caverne di Cristallo.

: la otterrete in ricompensa dopo aver sconfitto il Drago nelle Caverne di Cristallo. Fulmine del bene: la otterrete nella Tana di Zarok, dopo aver assistito al primo filmato del livello finale.

Segnaliamo che le ultime due armi della lista, vale a dire Armatura del drago e Fulmine del bene, non sono necessarie da ottenere per sbloccare il trofeo Maestro d'Armi. Se avete bisogno di ulteriore aiuto per individuare più facilmente tutte le armi del gioco, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Per saperne di più sul titolo, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di MediEvil per PS4.