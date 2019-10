MediEvil PS4: l'ultimo video diario è dedicato alla Dam Cam e alle nuove inquadrature

Dopo averci spiegato come sopravvivere tra i non-morti di Gallowmere, gli autori di Other Ocean ci invitano a "cambiare prospettiva" con il nuovo video diario di MediEvil: il remake PS4 dell'iconico platform adventure con protagonista Sir Daniel Fortesque ci permetterà infatti di modificare l'inquadratura.

Servendosi della Dan Cam, gli emuli del cavaliere più indomito - e ossuto - dell'universo fantasy di MediEvil potranno cambiare al volo la posizione della telecamera di gioco per scegliere la visuale più consona all'attività da svolgere. Nelle fasi di combattimento all'interno di scenari ristretti, ad esempio, si potrà passare a un'inquadratura ravvicinata in terza persona con cui rendere ancora più adrenalinici gli scontri cappa e spada (e tibia) con le schiere di mostriciattoli sguinzagliate dallo stregone Zarok.

Sempre grazie all'ultimo filmato esplicativo confezionato da Other Ocean, possiamo ammirare degli spezzoni di gameplay con inquadratura dall'alto, una soluzione particolarmente indicata per coprire gli spazi angusti disseminati di nemici. Oltre alla Dan Cam, la riedizione current-gen di MediEvil vanterà un comparto grafico completamente ammodernato, delle migliori animazioni per tutti i personaggi e le creature, degli effetti particellari e di illuminazione più evoluti e una mappa di gioco riformulata per infondere originalità all'avventura.

Prima di lasciarvi al nuovo video (e alle relative immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia) vi ricordiamo che MediEvil è atteso al lancio su PlayStation 4 e PS4 Pro a partire dal 25 ottobre. Per ingannare l'attesa, perchè non rileggere lo speciale di Giuseppe Carrabba sulla demo di MediEvil dalla Milan Games Week 2019?